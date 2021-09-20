Eski CHP milletvekili, Mengü hayatını kaybetti

Ankara'nın ünlü avukatlarından eski CHP milletvekili Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti.



Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberin göre; gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü'nün evinde düştükten sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.



Şahin Mengü kimdir?

1948 doğrumlu Şahin Mengü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.