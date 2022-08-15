Samanyolu Haber /Gündem / Eski DBP Eş Başkanı Candemir, cezaevinde hayatını kaybetti /15 Ağustos 2022 18:25

Eski DBP Eş Başkanı Candemir, cezaevinde hayatını kaybetti

Sağlık hizmetlerine tam ve zamanında ulaşamayan hasta tutuklular cezaevinde ölmeye devam ediyor. DBP'li siyasetçi Mehmet Candemir, bu sabah tutuklu bulunduğu Giresun Espiye L Tipi Cezaevinde hayatını kaybetti.

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Demokratik Bölgeler Partisi eski Eşbaşkanı ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Candemir, bu sabah tutuklu bulunduğu Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Candemir’in Batman’da yaşayan ailesini telefonla arayan cezaevi idaresi, Candemir’in kalp krizinden kaynaklı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Kardeşi Ahmet Candemir, ağabeyinin en son Cuma günü kendisini aradığını, durumunun iyi olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.

2014 ile 2016 yılları arasında DBP Batman İl Eşbaşkanlığı görevini yürüten Candemir, DBP’nin 29 Mayıs 2016’da düzenlediği 45’inci Olağan Kongresi’nde Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçildi.

Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 21 Eylül 2016’da yapılan ev baskınları sonucu “7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde ikna komisyonlarında” yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Candemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. 2016’dan bu yana tutuklu olan Candemir’e, 17 Ocak 2021 tarihinde 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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