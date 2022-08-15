Samanyolu Haber /Dünya / Alman yargısından MİT için Hizmet Hareketi'ne yönelik casusluk yapan sanığa hapis /15 Ağustos 2022 18:36

Alman yargısından MİT için Hizmet Hareketi'ne yönelik casusluk yapan sanığa hapis

Almanya'da Hizmet Hareketi'ne yönelik istihbarat çalışmaları yapan Ali D, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çaprtırıldı. Suçlu bulunan Ali D'nin suç ortağı da aynı suçla yargı karşısına çıkacak.

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MİT adına casusluk yapan Ali D., geçtiğimiz yıl otel baskınıyla yakalanmıştı.

Almanya’da MİT adına ‘istihbarat’ topladığı ve ‘casusluk’ yaptığı iddiasıyla yargılanan Ali D., Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘istihbarat’ çalışmaları yaptığı belirlenen şahsın suç ortağı olduğu belirtilen kişinin de aynı suçtan yargılanacağı öğrenildi.

DTJ'nin (Deutsh Türkisches Journal) haberine göre asıl fail olan Ali D.’nin suç ortağı olan şahsı, Hizmet Hareketi mensupları hakkında bilgi toplamak için işe aldığı iddia ediliyor. Mahkeme tarafından 1 yıl dokuz ay hapis cezasına çaptırılan Ali D., denetimli serbestlik şartıyla serbest kalmıştı.

OTEL BASKINIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Hüküm giyen Ali D. Eylül 2021’de bir Düsseldorf’ta bir otele düzenlenen büyük çaplı bir operasyon sırasında tutuklandı. 41 yaşındaki kişi , 2018’den beri PKK ve Hizmet Hareketi destekçileri hakkında bilgi topladığını ve MİT’e bildirdiğini itiraf etmişti.

Suçlanan ve Alman vatandaşı olan kişinin Ağustos 20221’de bilgi toplamak için Ali D. ile anlaştığı iddia ediliyor. Zanlının anlaşmadan kısa bir süre sonra birçok kişinin ismini ve birçok bilgiyi aktardığı iddia ediliyor.

AVUSTURYA DA HAREKETE GEÇTİ
Temmuz ayı sonunda komşu Avusturya’da da tutuklamalar yapıldı. Devlet Güvenlik ve İstihbarat Başkanlığı (DSN) ve Tirol’de Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Devlet Dairesi (LVT) tarafından yürütülen soruşturmalar sırasında, üç şüpheli Türk casusu geçici olarak tutuklandı. Sanıkların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda data taşıyıcı, cep telefonu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Veriler hala inceleniyor.
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