Samanyolu Haber /Gündem / Eski Diyanet çalışanlarından 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu /22 Kasım 2023 11:40

Eski Diyanet çalışanlarından 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu

Diyanet İşleri Başkanlığı eski çalışanı H.C. ve A.C. İstanbul’da eşleri üzerine kurdukları araç kiralama şirketi üzerinden, aralarında vali, hakim, kaymakam ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 500 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandırdı.

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Sıfır otomobil sıkıntısının yaşandığı 2021 yılında, araç kiralama şirketi üzerinden ‘0’ araç satışı vaadiyle para toplayan H.C. ve A.C., TIR’lar dolusu aracı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firmalarından araç alan bürokrat ve siyasilerin görüntülerini de paylaşan H.C. ve A.C. insanların güvenini kazandı. Piyasada ‘0’ araç bulamayanlar da bu firmaya yöneldi. Araç almak için firmayla görüşen ve paralarını ödeyen birçok kişi dolandırıldığını sonra öğrendi. 

Mağdur avukatlarından Sena Gündağ, “Mağdurların içerisinde üst düzey hakimler, savcılar, avukatlar, sağlık çalışanları, doktor, polis, emniyet müdürleri, vali, kaymakam birçok meslekten insan var. Bu insanların hepsi sıfır araç alma vaadiyle şüphelilerin tuzağına düştü” ifadelerini kullandı.

AVUKATIN İDDİASI: YÜZYILIN OTOMOBİL VURGUNU

Avukat Şura Nur Bülbül, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta geniş çaplı bir operasyon başlatıldı ve tüm şüpheliler gözaltına alındı. Sulh cezaya sevk edilen şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken arka planda bu işi organize eden şüphelilerin eski ortakları Halil İbrahim A.’ya dokunulmaması ve bu kişilerin lüks araçlarla gezmeye devam ediyor olması hem mağdurların hem de kamuoyunun tepkisini çekmekte. Olay basit bir dolandırıcılık faaliyeti değildir ve son yüzyılın en büyük otomobil vurgunu olarak kayıtlara geçmiştir” dedi.          
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