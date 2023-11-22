Samanyolu Haber /Gündem / Rusya seçim sürecine girdi: Şimdilik aday yok ama önlemler başlıyor! /22 Kasım 2023 10:37

Rusya seçim sürecine girdi: Şimdilik aday yok ama önlemler başlıyor!

Rusya Merkez Seçim Kurulu, geçen hafta 2024 yılı devlet başkanlığı seçim hazırlıkları için bir haftalık seminer yaptı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

RBK haber ajansı kaynaklarına göre, ilgili vali yardımcıları ve bölgesel seçim komisyonu başkanları için düzenlenen seminerde Kremlin yetkilileri, başkanlık seçimlerine ilişkin yönergeler hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Daha hiçbir adayın belirlenmediği seçimler için tarih olarak 15-17 Mart 2024 günleri kararlaştırıldı. 

The İnsider ise bu seminer döneminde Kremlin yönetiminin valilere, rahatsız olan asker eş ve yakınlarının  "protestosunu ne pahasına olursa olsun durdurmaları" talimatını verdiğini iddia etti.

The Insider, Rusya'da yaklaşan başkanlık seçimleri ortamında, harekete geçen eşler arasındaki protesto duygularını en aza indirmenin bölgesel yetkililerin ana görevlerinden biri haline geldiğini yazdı.

Yayının muhatabı, "Görev, ne pahasına olursa olsun dış protestoları durdurmak. İkna edin, söz verin, ödeyin. Sokaklara çıkmadığı sürece her şey normal" dedi.

Bölgesel yönetimlerden birinden bir kaynak gazeteye verdiği demeçte, devlet başkanlığı yönetiminin sürekli olarak valilere seferberlikteki askerlerin eşleriyle çalışmanın gerekliliğini hatırlattığını söyledi. Ayrıca, "yabancı kötü niyetli kişilerin" ülke içindeki durumu istikrarsızlaştırmak için fırsat kolladığının konuşulduğunu bildirdi. Savaş cephelerinde olanların eşlerinin memnuniyetsizliği konusu da dikkat edilen hususlardan. Yetkililere bu kadınlarla "iletişimde kalmaları", sorunlarıyla ilgilenmeleri ve çözüme yardımcı olmaları tavsiye ediliyor.

The Insider, savaş ve seferberlikle alakalı son zamanlarda hiç bir organizyona izin verilmediği ve yerel yönetimlerin bu tip talepleri birebir aldığını yazıyor. Sadece, Novosibirsk'te seferber olanların eşlerinin Belediye merkezinde "kapalı bir etkinlik" düzenlemesine izin verildi. Ki bu, şu ana kadar böyle bir toplantı adına izin verilen tek organizasyon.
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