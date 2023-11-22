AKP Çiftçiyi bitirdi, Gıda fiyatları uçuşa geçti!

Türkiye, gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında lider konumda bulunuyor ve tarımsal girdi enflasyonu son 48 aydır sürekli bir yükseliş trendi içinde. Tarım enflasyonu aylık bazda yüzde 2,63 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 40,97 oranında bir artış kaydetti. Hayvan üreticisi Ahmet Yeni, sürekli olarak zarar ettiklerini ve borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini ifade etti.





Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış, özellikle gübre, hayvan yemi, veteriner harcamaları ve malzeme fiyatlarında yüzde 14,35 ile yüzde 91,34 arasında bir yükselişe işaret ediyor. Bu durum, üreticilerin ekonomik açıdan zor bir konuma gelmesine yol açıyor. Uşak'ta hayvan üreticiliği yapan Ahmet Yeni, yem maliyetlerinin süt fiyatlarını geride bıraktığını, bu nedenle her litre süt satışından zarar ettiklerini ve işlerinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.









Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, bu durumun sürekli bir hale gelmesinin son derece kötü olduğunu ve çiftçilerin bu koşullar altında üretimden kaçmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Yem fiyatlarındaki artışın hayvancılığı daha fazla etkilediğini ve bu durumun çiftçilerin borçlarını artırdığını dile getirdi. Girdi maliyetleri ve iklim krizinin birleşimi, çiftçi sayısının giderek azalmasına neden oluyor.





CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bakım ve besleme maliyetlerindeki artışlar nedeniyle süt hayvanlarının kesime gönderildiğini ve çiğ süt üretiminin azaldığını ifade etti. Başevirgen, çiğ süt arzındaki bu eksikliğin süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında olağanüstü artışlara neden olduğunu ve geçtiğimiz hafta süt fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldığını belirtti. Bu durumun peynir ve tereyağının sofralardan kalkmasına neden olabileceğine dikkat çekti.