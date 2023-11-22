ABD üslere artan saldırıların ardından İran bağlantılı grupları Irak topraklarında ilk kez vurdu

Irak’ta başkent Bağdat yakınlarındaki üssün hedef alınmasının ardından Amerikan askeri uçağı saldırıya karşılık verdi. Böylece ABD Ortadoğu’daki güçlerine karşı son dönemde tırmanan saldırılara ilk kez Irak topraklarında karşılık verdiğini ilk kez açıklamış oldu.





ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Bağdat’ın batısındaki Ayn El-Esad hava üssü yakın menzilli balistik füzeyle hedef alındı.





Pentagon sözcüsü Sabrina Singh bugün düzenlediği basın toplantısında, son dönemde tırmanan saldırılarda ilk kez ABD güçlerinin balistik füzeyle hedef alındığını söyledi. Bu saldırıların çoğu şimdiye kadar ya insansız hava aracı ya da roketlerle düzenlenmişti.





Pentagon’a göre üsse yönelik saldırıda sekiz asker hafif yaralandı ve altyapıda hafif hasar meydana geldi. Sözcü Singh, o sırada havada AC-130 uçağının bulunduğunu ve balistik füzenin geldiği noktayı tespit ederek karşılık verildiğini belirtti.





Amerika daha önce bölgede İran bağlantılı grupların saldırılarının ardından Suriye’deki bazı hedefleri 3 kez vurarak karşılık vermişti. Bu adımla ABD bölgede İran bağlantılı grupların düzenlediği saldırılara ilk kez Irak sınırları içinde karşılık vermiş oldu.





ABD’nin Ortadoğu’daki birliklerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, AC-130’un füze saldırısından sorumlu olan kişileri hedef aldığını doğruladı ve açılan ateşte karşı tarafın zaiyat verdiğini belirtti.





Kızıldeniz’de gemiyi ve mürettebatı alıkoyan Husiler’e mesaj





Son dönemde İran bağlantılı grupların faaliyetlerini arttırdığı bölgelerden biri de Yemen. Yemen’de İran’ın desteklediği Husiler Kızıldeniz’de bir İngiliz kargo gemisini ele geçirmiş, gemiyi ve mürettebatı alıkoymuştu.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi ve İran’ı sorumlu tuttu. Husiler’e gemiyi ve mürettebatını serbest bırakması çağrısı yapan Kirby, ABD’nin terör listesini gözden geçirdiğini de sözlerine ekledi.

17 Ekim’den bu yana 60’tan fazla saldırı

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail’in Hamas’ın yönetimindeki Gazze’ye havadan ve karadan operasyon başlatmasıyla bölgede gerilim yükseldi.

Pentagon yetkililerine göre 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD güçlerine karşı toplam 66 saldırı düzenlendi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye iki uçak gemisi gönderen ABD ilave birlikler ve füze savunma sistemleriyle bölgedeki askeri varlığını da güçlendirdi.

17 Ekim’den bu yana Ortadoğu’da ABD güçlerini hedef alan saldırılar büyük ölçüde etkisiz olarak nitelense de bu saldırılarda yaklaşık 60 personel hafif yaralandı. Bu yaralanmaların çoğu da patlamalardan kaynaklanan beyin travması. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre yaralanan personelin tamamı da göreve döndü.

Dışişleri Bakanı Blinken Irak Başbakanı’yla görüşmüştü

Irak’taki İran destekli milis gruplar arasında Asaib Ehl El Hak, Bedir Tugayı ve Lübnan’daki Hizbullah’tan farklı bir grup olan Ketaib Hizbullah gibi örgütler bulunuyor. Suriye’de de faaliyet gösteren Iraklı milis grupları bulunuyor.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın ardından Irak İslami Direniş adı altında birleşen İran destekli gruplar Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üs ve tesisleri hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran destekli grupların desteğiyle iktidara gelen Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani ile bu ay içinde görüşmüş ve saldırılar konusunda uyarıda bulunmuştu.

Irak Başbakanı da daha sonra İran’ın başkenti Tahran’a giderek İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile biraraya gelmiş, Amerikalı yetkililer bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişti.

ABD’nin Suriye’de 900, Bağdat yönetimiyle anlaşma kapsamında Irak’ta da 2 bin 500 askeri bulunuyor. Askerler Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılan IŞİD’in yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik misyon kapsamında görev yapıyor.



