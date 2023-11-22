Samanyolu Haber /Gündem / Bakü’de bağımsız yayın organına operasyon /22 Kasım 2023 10:13

Bakü’de bağımsız yayın organına operasyon

Azerbaycan'da yolsuzlukları araştıran bağımsız yayın organı Abzas Media'nın genel yayın yönetmeni ve yöneticisi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Kayıt dışı döviz bulundurmakla suçlanıyorlar.

Azerbaycan'da güvenlik güçleri bağımsız yayın Abzas Media'nın iki çalışanını gözaltına aldı: genel yayın yönetmeni Sevinç Vagifkızı ve yönetmen Ulvi Hasanli. Radio Liberty'nin (Radio Azadlig) Azerbaycan servisi, her ikisinin de döviz kaçakçılığından şüphelenildiğini bildirdi.

Sevinç Vagifkizi, 21 Kasım Salı sabahı yurt dışından geldiği sırada Bakü havaalanında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Vagifkızı'nın evinde arama yapıldı. 

Sevinç Vakifkızı’nın açıklamasına göre yapılanlar gazetecilik faaliyetleriyle ilgili.

Bir gün önce de Bakü'de havaalanına giderken güvenlik güçleri Abzas Medya Direktörü Ulvi Hasanlı'yı gözaltına aldı. Aynı gün güvenlik güçleri tutuklunun evinde ve Abzas Medya ofisinde arama yaptı. Yetkililere göre yayınevinin ofisinde 40 bin euro bulundu. Avukatın ifadesine göre Hasanlı, ofiste bulunduğu iddia edilen parayı hiç görmediğini söyledi.

Abzas Media'nın editörleri, yayın müdürüne yönelik yapılanların arkasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in olduğunu iddia eden bir bildiri yayınladı. Son zamanlarda yayın, üst düzey Azerbaycanlı yetkililerin ve Aliyev'in akrabalarının servet kaynaklarına ilişkin çeşitli araştırmalar yayınlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakü’de bağımsız yayın organına operasyon Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:55