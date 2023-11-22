Bakü’de bağımsız yayın organına operasyon

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Kayıt dışı döviz bulundurmakla suçlanıyorlar.





Azerbaycan'da güvenlik güçleri bağımsız yayın Abzas Media'nın iki çalışanını gözaltına aldı: genel yayın yönetmeni Sevinç Vagifkızı ve yönetmen Ulvi Hasanli. Radio Liberty'nin (Radio Azadlig) Azerbaycan servisi, her ikisinin de döviz kaçakçılığından şüphelenildiğini bildirdi.





Sevinç Vagifkizi, 21 Kasım Salı sabahı yurt dışından geldiği sırada Bakü havaalanında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Vagifkızı'nın evinde arama yapıldı.





Sevinç Vakifkızı’nın açıklamasına göre yapılanlar gazetecilik faaliyetleriyle ilgili.





Bir gün önce de Bakü'de havaalanına giderken güvenlik güçleri Abzas Medya Direktörü Ulvi Hasanlı'yı gözaltına aldı. Aynı gün güvenlik güçleri tutuklunun evinde ve Abzas Medya ofisinde arama yaptı. Yetkililere göre yayınevinin ofisinde 40 bin euro bulundu. Avukatın ifadesine göre Hasanlı, ofiste bulunduğu iddia edilen parayı hiç görmediğini söyledi.





Abzas Media'nın editörleri, yayın müdürüne yönelik yapılanların arkasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in olduğunu iddia eden bir bildiri yayınladı. Son zamanlarda yayın, üst düzey Azerbaycanlı yetkililerin ve Aliyev'in akrabalarının servet kaynaklarına ilişkin çeşitli araştırmalar yayınlamıştı.