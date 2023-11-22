İsrail kabinesi, Hamas ile ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onayladı

Hamas'ın anlaşmayla, İsrailli olmayan bazı rehineleri de bırakabileceği belirtiliyor.



Katar'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmada, İsrail hapishanelerinde tutulan çok sayıda kadın ve gencin de serbest bırakılacağı kaydediliyor.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada "İsrail hükümeti için tüm rehinelerin evlerine dönmesi zorunludur. Bugün hükümet bu amaca ulaşılması için kadın ve çocuk en az 50 rehinenin dört gün içinde serbest kalmasını öngören anlaşmayı onayladı. Bu sırada çatışmalara da dört gün ara verilecek" denildi.

"Her 10 rehinenin salıverilmesiyle, çatışmalara verilen araya bir gün daha eklenecek. İsrail hükümeti, İsrail Ordusu ve güvenlik birimleri tüm rehinelerin evlerine dönmesi için savaşa devam edecek, Hamas'ın yok edilmesini tamamlayacak ve Gazze'den İsrail'e yeni bir tehdidin daha gelmemesini garanti altına alacak."





Hamas da anlaşmayı teyit eden bir açıklama yaptı ve "insani ateşkesi" memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada ayrıca, anlaşmayla İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli'nin serbest kalacağı vurgulandı.





Hamas: Parmaklarımız tetikte kalacak

Hamas'ın açıklamasında Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmayla Gazze'ye insani ve tıbbi malzemeyle, yakıt taşıyan yüzlerce kamyonun gireceği belirtildi.





İsrail'in Gazze'nin güneyindeki hava faaliyetlerine dört gün boyunca tamamen son vereceği, bölgenin kuzeyindeki hava trafiğinin de yerel saatle 10:00- 16:00 arasında duracağı kaydedildi.





Açıklamada "Ateşkes anlaşmasını duyururken, parmaklarımızın tetikte kalacağını ve muzaffer savaşçılarımızın halkımızı savunmak ve işgali yenilgiye uğratmak için görevde olacağını teyit ederiz" denildi.





Katarlı bir arabulucu da, ülkesinin anlaşmanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umduğunu söyledi.





Ateşkesin tam olarak ne zaman başlayacağı kesin değil. Ancak Katar'dan yapılan açıklamada, çatışmalara verilecek aranın zamanlamasının önümüzdeki 24 saat içinde duyurulacağı belirtildi.





İsrail kabinesinin gece boyunca süren toplantısında Netanyahu'nun, aşırı sağcı koalisyon hükümetinden muhalefetle karşılaştığı belirtiliyor.





Sertlik yanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir anlaşmanın İsrail askerlerinin de serbest kalmasını içermesi gerektiğini söylemişti.





Savunma Bakanı Yoav Gallant da kabine toplantısında önce, anlaşmanın Hamas'ı yok etmeye yönelik savaşın sona ermesi anlamına gelmeyeceğine dair güvenceler aldığını ifade etti.





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, takas anlaşmasına varılsa dahi, ülkesinin savaşa devam edeceğini söyledi.