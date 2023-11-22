Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zekâ şirketinden şoke eden hamle: Kovmuşlardı ama /22 Kasım 2023 10:08

Yapay zekâ şirketinden şoke eden hamle: Kovmuşlardı ama

Yapay zekâ şirketi OpenAI geçtiğimiz haftayı kriz üstüne krizle tamamladı. Şirketten teknoloji dünyasını sarsan yeni bir hamle daha geldi.

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OpenAI yönetimi, şirketin CEO’su Sam Altman’ın görevine son vererek hem şirket içinde hem de teknoloji dünyasında şaşırtan bir karara imza atmıştı. Altman’ın şirketten gönderilmesi üzerine OpenAI kurucusu Greg Brockman da ayrılmış ve hatta çalışanların yüzde 95’i de yönetimi Altman’ın gelmemesi durumunda istifa etmekle tehdit etmişti.

Ancak şimdi OpenAI’den başka bir ilginç hamle geldi. OpenAI, X hesabından Sam Altman’ın yönetim kuruluyla CEO olarak geri dönmesi için prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirket, duyurusunda, “Ayrıntıları çözmek için işbirliği yapıyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederiz” dedi.
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