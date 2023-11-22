Yapay zekâ şirketinden şoke eden hamle: Kovmuşlardı ama

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OpenAI yönetimi, şirketin CEO’su Sam Altman’ın görevine son vererek hem şirket içinde hem de teknoloji dünyasında şaşırtan bir karara imza atmıştı. Altman’ın şirketten gönderilmesi üzerine OpenAI kurucusu Greg Brockman da ayrılmış ve hatta çalışanların yüzde 95’i de yönetimi Altman’ın gelmemesi durumunda istifa etmekle tehdit etmişti.





