Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da polislere rüşvet operasyonu /22 Kasım 2023 09:38

İstanbul’da polislere rüşvet operasyonu

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonlarında 39 polis memuru gözaltına alındı

SHABER3.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 39 polis, hafriyat kamyonlarını aylığa bağlayıp rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet aldığı ihbarı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmalarda, Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul Anadolu Yakası'nda görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi sabah saatlerinde gözaltına aldı.

İstanbul'da görev yapan 39 polis memurunun sorguları devam ederken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi
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