Samanyolu Haber /Dünya / Eski eşini öldürmekle yargılanan Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü /12 Nisan 2024 09:41

Eski eşini öldürmekle yargılanan Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü

Eski eşini öldürmekle suçlandığı 1995 yılında sadece ABD değil dünyanın gündemine oturan eski Amerikan futbolu yıldızı ve film oyuncusu O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti

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O.J Simpson kanser nedeniyle 76 yaşında öldü. Ölüm haberini ailesi verdi.

Bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından O.J. Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekten yargılanmıştı.

Dava 1995’te televizyondan canlı yayınlanmış ve dünya genelinde izlenmişti. Aylarca konuşulan bu dava için ‘yüzyılın davası’ diyenler de olmuştu.

Simpson çifte cinayet davasında beraat etti, ama daha sonra Las Vegas’taki bir silahlı soygun ve adam kaçırmak için komplo kurmak suçlamalarından hüküm giydi.
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