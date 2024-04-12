ABD'den uyarı:Ukrayna savunmasının çökme ihtimali var

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi'ndeki Silahlı Hizmetler Komitesi’inde bir toplantıda NATO'nun Avrupa'daki Müşterek Silahlı Kuvvetleri komutanı General Christopher Cavoli, ABD'nin Kiev'e verdiği desteği durdurması halinde Ukrayna'nın yakında top mermileri ve hava savunma füzelerinin tükeneceğini söyledi. Pentagon sözcüsü, Ukrayna'nın neredeyse tamamen dış desteğe bağımlı olduğunu itiraf etti.





Aynı toplantıda Pentagon temsilcisi, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları hakkında yorum yaptı. ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus sivil ve enerji hedeflerine yönelik saldırılarından endişe duyuyor. Ancak Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, bunun Kiev'in egemen kararı olduğunu söyledi.





Daha önce ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerji sektöründeki durum üzerinde yan etkisi olabileceğini söylemişti. Kendisi Rusya'nın yerinde olsaydı Finlandiya ve İsveç gibi Ukrayna'nın da NATO'ya katılmasını istemeyeceğini de sözlerine ekledi.





Pentagon, Kiev'e 47 bin Starlink uydu terminalinin temini için 23 milyon dolarlık bedel ödemişti. Bu sistem, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından, insansız hava araçlarının kontrolü de dahil olmak üzere tüm ön hat boyunca kullanılıyor.Uzmanlar, Ukrayna'daki Starlink sisteminin çalışmayı durdurması durumunda Ukrayna savunmasının çökebileceği sonucuna vardı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, HAWK PHASE III uçaksavar füzesi sistemlerine bakım kitlerinin Ukrayna'ya 138 milyon dolara satışını onayladı.





Ukrayna yeni karşı saldırı için ABD'den yardım bekliyor





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Axel Springer ile yaptığı röportajda, Ukrayna'nın yeni bir karşı saldırı planı olduğunu ancak bunun için ABD'den askeri yardım alması gerektiğini açıkladı. Zelensky, modern silahların yanı sıra hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.





Zelensky, Rusya'nın çatışmayı dondurma olasılığını dışladı. Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısından alınan derslerin aktarıldığı belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin güneyde ve Karadeniz'de yeni bir saldırıya hazırlandığı ifade edilirken, Kiev'in 2024 stratejisini açıklamayacağı kaydedildi. Ayrıca, Ukrayna'nın mermi ve savunma ekipmanı eksikliği konusunda endişelerin devam ettiği belirtildi.