Oy oranı ve belediye sayısı azaldı: MHP'den 'Seçimlerde etkili bir başarı elde ettik' açıklaması

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğradı. İttifak ortaklarından MHP'nin oy oranlarında düzenli bir düşüş gözlemlenirken, son seçimde de yaklaşık yüzde 4 oranında oy kaybı yaşadı.







2019 yılında gerçekleştirilen seçimi üçüncü sırada tamamlayan MHP, 31 Mart seçimini ise beşinci sırada tamamladı. Böylelikle MHP'nin yönettiği 1 büyükşehir belediyesi 0'a, 10 il belediyesi 8'e ve 145 ilçe belediyesi 122'ye düştü.





Görülen gerilemeye karşın MHP tarafı ise 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde etkili bir başarı elde ettiklerini iddia etmeye devam ediyor.





'Milletimizin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları inceleyeceğiz'

MHP Bursa İl Teşkilatı, MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın katılımıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenledi.





Törende konuşan İsmet Büyükataman, 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri'nin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçtiğini söyledi. Konuşmasında, "Milletimizin kararı ne olursa olsun her zaman başımızın üzerindedir" diyen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şöyle konuştu:





“Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde, milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin farkındayız. Bu anlamda bir önceki seçimlere göre sandığa gitme oranının da düştüğünü görüyoruz. Aziz milletimiz yerel seçimler vasıtasıyla sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündemini belirlemiştir. Cumhur İttifakı olarak milletimizin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve inşallah her vatandaşımızı refaha kavuşturacak bir vizyonla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz."





'Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur'

Büyükataman konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim sonuçlara dair yaptığı ilk açıklamasında olduğu gibi "iktidarın değişmediğini" vurgulayarak devam etti.





"Türkiye bu seçimlerde önümüzdeki beş yılın yerel yöneticilerini seçmiştir yani Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur" diyen Ataman, "Cumhurbaşkanımız ve Kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz iradesi ile yükselişini sürdürmektedir. Mahalli idareler seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye’de bir kriz ortamı yaratmaya çalışanlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar bilsinler ki, bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur" dedi.





'MHP etkili bir başarı elde etmiştir'

Büyükataman, 2019'da gerçekleştirilen seçimlere kıyasla yaklaşık yüzde 4 oranında oy kaybı yaşayan ve belediye sayısında azalma meydana gelen partisinin seçimlerde başarı elde ettiğini öne sürdü.





Büyükataman şöyle konuştu:





"Kim ne derse desin, yandaş yorumcular, son kullanma tarihi geçmiş sözde yazarlar nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde etkili bir başarı elde etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ülke genelinde 220 belediye kazanarak umutları yeşertmiş, Cumhur İttifakı’nın ve Türkiye’nin gücüne güç katmıştır."