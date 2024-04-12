AKP şimdi de İsrail’le ticarete formül arıyor: Başka ülke üzerinden gönderilecek

Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 54 ürün için kısıtlama kararı aldığını açıklamasından sonra Türk mallarının dolaylı yollarla İsrail’e ulaştırılacağı öne sürüldü. Artan baskılara daha fazla dayanamayan iktidarın İsrail ile ticareti üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştireceği, bunun için de en uygun yolun Slovenya limanları üzerinden olduğu iddia edildi.





İLK ÖNCE AZERBAYCAN ROTASI GÜNDEME GELDİ

Daha önce Azerbaycan rotası da gündeme gelirken, İsrail basınında yer alan habere göre, İsrailli ithalatçılar kısıtlama kararının ardından Türk mallarının dolaylı ithalat yollarını incelemeye başladı ve Slovenya’nın Koper veya Ljubljana limanları üzerinden İsrail’e teslimat yapmayı düşündüler. Bu yöntem, çimento, mermer, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin İsrail’e teslimatının bloke edilmesini önleyebilecek.





BU FORMÜLLE TİCARETİN TAKİBİ ZORLAŞACAK

Karar’ın aktardığına göre, bu süreç, evrak işleri ve ulaşım yolları nedeniyle karmaşıklık arz ediyor. Eğer evraklarda teslimat yeri olarak Slovenya’nın Koper limanı görünüyorsa, Türk gümrükleri bile nihai varış yerini tam olarak belirleyemeyecek. İsrail’e ihracatı yasaklanmış ürünler için ödemenin kaynağının kontrolü de zorlaşıyor.





MALLAR ÜLKEYE GİRMEDEN İSRAİL’LE YÖNLENDİRİLECEK

Bu durumda, İsrail’e yönelik ihracatın yasaklandığı ürünler, önce Slovenya’ya veya başka bir ülkeye gönderilecek. Ardından malların girmeyeceği belirtilerek yerel gümrükten çekilecek. Konşimentolar değiştirilip mallar başka bir gemiye yüklenerek nihai varış noktasına gönderilecek. Bu yöntem, nakliye masraflarını artıracak ancak ticaret devam edecek.





PAHALI ÜRÜNLER BU YOLLA GİDECEK

Elad Barshan, SlickChain’in kurucu ortağı ve CEO’su, Türk gümrüğünün veya genel olarak herhangi bir gümrüğün, ihracat sevkiyatlarının varış noktalarını izleme yeteneğinin çok sınırlı olduğunu belirtiyor. Her ihracatın detaylı incelenmesi gerektiğinden, büyük bir ülkede bu işlemin gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız. Barshan, bu yöntemin pratik olabileceğini, ancak düşük değerli ürünler için özellikle uygun olmadığını ifade ediyor. Türkiye’den gelen ve yaklaşık 5.000 NIS değerinde olan basit bir mermer konteyneri için, ek maliyetlerin devam etmenin uygulanabilirliğini düşürebileceğini belirtiyor.