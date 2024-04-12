Bükreş’te unutulmaz bayram sevinci yaşandı

RENKLİ BAYRAM ŞENLİĞİ



Kılınan bayram namazından sonra Uluslararası Bükreş Koleji’nde kahvaltı ikramı ile başlayan renkli bayram şenliğinde en çok sevinen çocuklar oldu. Büyükler, küçüklere harçlık ve hediyeler verdi. Dağıtılan şekerlemeleri kapışmanın heyecanını yaşadı. Düzenlenen birbirinden etkileyici sahne etkinlikleri ise sadece küçükleri değil büyüklerin de büyük beğenisini kazandı.



Lumina Eğitim Kurumları Sosyal Koordinatörü Mehmet Büyükçombak, Tuna Vakfı ile birlikte hazırladıkları bayram etkinlikleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ailelere ve çocuklarımıza olabildiği kadarıyla güzel bir bayram atmosferi yaşatmaya çalıştık. Bayramı en güzel şekilde yaşatmak için herkes seferber oldu. Sevincimizi, davet ettiğimiz çok sayıda Romen dostlarımızla birlikte yaşadık..”



AİLELER, BAYRAM ŞENLİĞİNİ ÇOK SEVDİ



Aileler, çocukları ile birlikte unutulmaz bir bayram sevinci yaşadıklarını belirterek düzenlenen renkli bayram atmosferinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.