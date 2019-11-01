Samanyolu Haber /Politika / Eski HDP'li vekilin tahliyesi için yeni karar /01 Kasım 2019 23:28

Eski HDP'li vekilin tahliyesi için yeni karar

Hakkında tahliye kararı verilen eski HDP milletvekili Abdullah Zeydan için yeni bir karar daha açıklandı. Kararda tahliyenin durdurulduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkındaki tahliye kararı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tahliye kararı kaldırıldı.

Gazete Karınca'nın haberine göre Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalan Zeydan’ın bu akşam tahliye edilmesi beklenirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, yapılan itirazı kabul etti. 

Zeydan, kararın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmeyecek.

Ne olmuştu?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye bugün (1 Kasım) kararı verilmişti.

Zeydan’ın avukatları Mahsuni Karaman ve Murat Arksak, 25 Ekim’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “infazın durdurulması” ve “dosyanın temyize gönderilmesi” talebiyle başvuru yapmıştı.

Bunun üzerine mahkeme, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren birinci yargı paketi kapsamında Zeydan hakkında “örgüt propagandası”ndan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile “örgüte yardım yataklık etme” iddiasıyla verilen 5 yıl hapis cezasında infazın durdurulmasına karar verdi.

Avukat Karaman, bu gelişmeyi Twitter üzerinden duyurarak, “Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve tahliye kararı verildi” dedi.
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