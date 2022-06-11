Samanyolu Haber /Gündem / Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü /11 Haziran 2022 15:42

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü

Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu’nun mahkumiyet kararını onamasına tepki gösteren Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek.

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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verdiği destek nedeniyle rütbesinin sökülmesine karar verildi.

Uzun hakkında verilen 'rütbeleri geri alma' kararında şu ifadeler kullanıldı:
 
“Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun’un Polis kimliği ve silahı da geri alınacak.”
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