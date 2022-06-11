Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da helikopter kazası: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı /11 Haziran 2022 15:26

İtalya'da helikopter kazası: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya’da içinde 4 Türk Eczacıbaşı çalışanının da bulunduğu kaybolan helikopterin düştüğü yer tespit edildi. İtalya basını ise 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

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İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.

İtalya’nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatle 07.00'de yeniden başlamıştı. Reuters "İtalya'daki helikopter kazasında, 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu" açıklamasında bulundu.

Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.

Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

Çekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.

Son olarak Reuters, İtalya ANSA ajansına dayandırarak, "İtalya'daki helikopter kazasında, 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu" açıklamasında bulundu.
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