Samanyolu Haber /Gündem / Eski kimlikle çıkış işlemleri yapılamayacak /06 Ocak 2021 11:45

Eski kimlikle çıkış işlemleri yapılamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.
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