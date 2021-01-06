Samanyolu Haber /Medya / 20 yıl sonra ekranlara veda ediyor /06 Ocak 2021 11:45

20 yıl sonra ekranlara veda ediyor

Tüm dünyada en çok sevilen çizgi filmlerden biri olan Caillou (Kayu), ekranlara veda ediyor.

SHABER3.COM

Caillou (Kayu) efsanesi ilk kez bundan 20 yıl önce yayınlanmıştı. Çocuklar kadar yetişkinler arasında da çok sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan çizgi filmin bugüne kadar yüzlerce bölümü yayınlandı. 

Public Broadcasting Service, sosyal medyada vedaların sadece yeniliklere "merhaba" demek için olduğunu söyledi. 

Çocukların Kayu'yu çok sevdiklerinin farkında olduklarını belirten şirket yetkilileri, Kayu'nun seyircileriyle duygusal bir bağ kurduğunu belirtti. 

PBS'ye göre bir televizyon dizisinin sona ermesi için ağlamak çok aptalca görünüyor olsa da böyle bir şey gerçekten var ve hatta bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

SEYİRCİ KAYU İLE DUYGUSAL BİR BAĞ KURDU

Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamalara göre dizi karakterleriyle duygusal bağ kurulmasına "para-sosyal ilişkiler" diye tanımlanıyor. İnsanlar, gerçek hayattaki ilişkilerinin aynısını bir dizi karakteriyle de yaşayabiliyorlar. 

Bu yüzden Kayu'nun emekliye ayrılışı, özellikle de küçük çocuklar için travmalara yol açabilir. Bu konuda yapılması gerekenlerden bahseden şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söylüyor.
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