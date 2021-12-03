Eski MB danışmanından şok iddia: Merkez iflas edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve eski TCMB Danışmanı Prof. Dr. Ümit Özlale de, Merkez Bankası'nın ekonomik durumuyla ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı.







''İFLAS ETMİŞ SAYILACAK''





Ümit Özlale, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Döviz kuru böyle giderse, TTK’ya göre 2022 başında TCMB borca batık bir şirket olacak ve literatüre göre de teknik olarak iflas etmiş sayılacak" dedi.





"DÖVİZ REZERVLERİNİ ERİTMEDE SINIR TANIMIYOR"





Merkez Bankası'nın anonim şirket olduğunu hatırlatan Özlale, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini eritmede sınır tanımadığını ifade etti.





Özlale, "Mevcut durumda Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 43 milyar dolar seviyesinde. Türk Ticaret Kanunu'nun 376 sayılı maddesine göre öz kaynakları eksiye düşen bir şirket borca batık bir şirkettir. Yani kur 13.56'nın üzerine çıkarsa bu ülkenin Merkez Bankası yine bu ülkenin kanununa göre batık bir şirket haline geliyor" şeklinde konuştu.





"İŞE UTANMAKLA BAŞLAYABİLİRSİNİZ"





Özlale sözlerini, "Giderayak da olsa bu ülkeye bir faydanızın dokunmasını istiyorsanız işe utanmakla başlayabilirsiniz" şeklinde tamamladı.





Diğer yandan Merkez Bankası'nın piyasalara çarşamba günü yaptığı müdahale sonrasında bir rapor hazırlayan CHP TBMM Grubu, Merkez'in piyasalara borç parayla müdahale ettiğini bir raporla duyurmuştu.



Rapora göre, TCMB’nin brüt rezervi (altın+döviz) 12-19 Kasım haftasında 713 milyon dolar artışla 128.4 milyar dolar oldu. Bu kapsamda brüt döviz rezervi 87.9 milyar dolar, brüt altın varlıkları 40.5 milyar dolar. Bankanın bilanço içi döviz ve altın borçları 4.1 milyar dolar artışla 116.7 milyar dolar, bilanço dışı döviz ve altın swap borçları ise 3.1 milyar dolar azışla 60.5 milyar dolar hesaplandı. Swap dahil toplam döviz ve altın borçları 1 milyar dolar artışla 177.2 milyar dolara çıktı. Böylece TCMB’nin (kamunun TCMB’deki mevduatı da borç kabul edildiğinde) swap borçları dahil net rezervi 327 milyon dolar azalarak -46.8 milyar dolara indi.













