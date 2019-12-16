Samanyolu Haber /Gündem / Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı /16 Aralık 2019 09:39

Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı

ÖSO'nun siyasi çatısı konumundaki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonunun (SMDK) eski başkanı Halid Hoca, Davutuoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu listesinde yer alan Suriyeli Halid Hoca'nın (Alptekin Hocaoğlu) Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) eski başkanı olduğu ve Suriye devleti tarafından terör suçlamasıyla arandığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, AKP ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde Suriye Devleti tarafından aranan ve ÖSO'nun siyasi çatısı konumunda olan SMDK eski lideri Halid Hoca da yer aldı.

9 yıldan beri Türkiye'de yaşayan ve ardından Türkiye vatandaşlığını alarak ismini Alptekin Hocaoğlu olarak değiştiren Suriye Türkmenlerinden Dr. Halid Hoca, 2015 yılında SMDK başkanlığı görevinde bulundu. 2016 yılında SMDK Başkanlığından istifa eden Şam doğumlu Hoca, Ahmet Davutoğlu ile Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Suriye krizi nedeniyle defalarca görüşmüştü.

Gelecek Partisi'nin kuruluşu ile ilgili açıklama yapan Hoca, Gelecek Partisi'nin Türkiye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.
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