Esrarengiz hastalık yayılıyor!

Çin’de sağlık birimleri, 2003’teki yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği SARS'a benzetilen bir solunum yolu hastalığı salgınını araştırıyor.





2019 yılı aralık ayında viral zatürre şüphesiyle 27 kişinin hastalandığı bilgisini veren doktorlar bu kişilerin yedisinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.





Hastalanan kişilerin çoğunluğunun Wuhan’ın şehir merkezindeki deniz mahsullleri pazarını ziyaret ettiği ifade edilirken, uzmanlar hastalığın pazarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.





ESRARENGİZ HASTLALIĞIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL





Çin’in resmi yayın organı People’s Daily gazetesinin internet sitesinin haberine göre hastane yetkilileri, “Hastalığın sebebi belli değil. SARS virüsü olduğuna ilişkin internette yayılanları teyit edemeyiz. Başka bir akciğer iltihabı türü olması muhtemel.” ifadelerini kullandı.





Ülkenin devlet televizyonu da Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan uzmanların hastalıkla ilgili araştırmayı yönetmek etmek üzere Wuhan’a gittiğini belirtti.





Wuhan sağlık komisyonuna göre, doktorlar henüz virüsü teşhis etmezken, ilk etaptaki laboratuvar testleri vakanın viral zatürre olduğunu ve kişiden kişiye geçmediğini ortaya koydu.





DENİZ MAHSÜLLERİ SATILAN PAZAR YERİ İNCELENİYOR





Hastalar ayrı bir yere alınırken, yakınları da tıbbi gözlem altında tutuluyor. Komisyon, deniz ürünlerinin satıldığı pazarın incelendiğini ve temizlendiğini belirtti.





Sağlık yetkilileri 27 kişiden ikisinin iyileştiğini ve yakında hastaneden taburcu edileceğini söyledi.





Sosyal medya kullanıcıları salgının Çin’in güneyinde 2002’nin sonlarında ortaya çıkan ve hızla diğer şehirlere ve ülkelere yayılan SARS ile bağlantılı olabileceğini iddia etti.





Dünya Sağlık Teşkilatı'na (WHO) göre, SARS salgınından dünya genelinde 8 bin kişi etkilendi ve 775 kişi hayatın kaybetti.





2002 YILINDAKİ SALGIN UZUN MÜDDET HALKTAN SAKLANDI





Çinli yetkililer ölenlerin sayısı yükselinceye kadar haftalarca salgını gizlerken, söylentiler hükümetin salgını açıklamasına, özür dilemesine ve gelecekteki salgınlarda şeffaf olma sözü vermesine sebep olmuştu.





Britanya’da Hong Konglu bir işadamıyla temas halinde olan bir erkek, Birleşik Krallık’ta salgından etkilenen ilk kişiydi.