Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da Afgan göçmen 'korona virüs mü getiriyorsunuz' denilerek bıçaklandı /13 Mart 2020 11:32

Konya'da Afgan göçmen 'korona virüs mü getiriyorsunuz' denilerek bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

SHABER3.COM

Alınan bilgiye göre, Konya Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konya'da Afgan göçmen 'korona virüs mü getiriyorsunuz'... Sonraki Haber >>

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:23