Estonya sınırların kapanması uyarısına başladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Baltık ülkelerinden Finlandiya, Rusya ile olan sınırlarını kapatmıştı.







RIA Novosti'nin haberine göre, Estonya tarafındaki Narva kontrol noktasında, Rusya'ya seyahat eden insanlara sınırın olası kapanması ve geri dönüşte yaşanacak sorunlar hakkında uyarılarda bulunan broşürler verilmeye başlandı.





Broşürlerde, Moskova'nın son haftalarda "AB'ye girme yasal hakkı olmayan yabancıları kasıtlı olarak Estonya sınırına yönlendirmesi” nedeniyle Estonyalı yetkililerin Rusya sınırındaki kontrol noktalarını kapatmaya karar verebileceği belirtiliyor.





Belgede, Finlandiya'nın daha önce "göç baskısı" nedeniyle Rusya'ya sınırlarını kapattığı da belirtiliyor.





3 Aralık'ta Estonya Polisi ve Sınır Koruma Departmanı sınır dairesi başkanı Eva Kalmus, basına Rusya-Estonya sınırının her an kapatılabileceğini söyledi, bu nedenle Estonyalı yetkililer, kendi vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.





Kalmus, Finlandiya'nın kontrol noktalarını Rusya'ya kapatma kararı sonrasında Estonya sınırındaki sıkışıklığın yüzde 25 arttığına dikkat çekti. Ona göre Estonya, göç sorununu çözmek için Finlilerin örneğini takip edebilir.





30 Kasım'da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Tallinn'in Rusya sınırını kapatması halinde geri dönemeyecekleri için ülke sakinlerine Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.