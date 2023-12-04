Samanyolu Haber /Gündem / Estonya sınırların kapanması uyarısına başladı /04 Aralık 2023 12:37

Estonya sınırların kapanması uyarısına başladı

Estonya sınır muhafızları Rusya'ya seyahat edenleri sınırın olası kapanması konusunda uyarmaya başladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Baltık ülkelerinden Finlandiya, Rusya ile olan sınırlarını kapatmıştı. 

RIA Novosti'nin haberine göre, Estonya tarafındaki Narva kontrol noktasında, Rusya'ya seyahat eden insanlara sınırın olası kapanması ve geri dönüşte yaşanacak sorunlar hakkında uyarılarda bulunan broşürler verilmeye başlandı.

Broşürlerde, Moskova'nın son haftalarda "AB'ye girme yasal hakkı olmayan yabancıları kasıtlı olarak Estonya sınırına yönlendirmesi” nedeniyle Estonyalı yetkililerin Rusya sınırındaki kontrol noktalarını kapatmaya karar verebileceği belirtiliyor.

Belgede, Finlandiya'nın daha önce "göç baskısı" nedeniyle Rusya'ya sınırlarını kapattığı da belirtiliyor.

3 Aralık'ta Estonya Polisi ve Sınır Koruma Departmanı sınır dairesi başkanı Eva Kalmus, basına Rusya-Estonya sınırının her an kapatılabileceğini söyledi, bu nedenle Estonyalı yetkililer, kendi vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kalmus, Finlandiya'nın kontrol noktalarını Rusya'ya kapatma kararı sonrasında Estonya sınırındaki sıkışıklığın yüzde 25 arttığına dikkat çekti. Ona göre Estonya, göç sorununu çözmek için Finlilerin örneğini takip edebilir.

30 Kasım'da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Tallinn'in Rusya sınırını kapatması halinde geri dönemeyecekleri için ülke sakinlerine Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Estonya sınırların kapanması uyarısına başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:49