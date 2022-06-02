Samanyolu Haber /Dünya / Estonya'dan yeni Rusya ve Belarus kararı /02 Haziran 2022 23:56

Estonya'dan yeni Rusya ve Belarus kararı

Estonya yönetiminin yapılan açıklamaya göre “Ülkelerine dönmeleri durumunda hayatları ve sağlıkları gerçek tehditle karşı karşıya kalacak” Rusya ve Belarus vatandaşlarına insani gerekçelerle vize verildiğinin belirtildiği açıklandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Estonya yönetimi, insani gerekçelerle ülkeye kabul edilen Rusya ve Belarus vatandaşlarına çalışma ve girişimcilik vizelerinin yanı sıra, geçici oturma izinlerinin verilmesine izin verecek.

Estonya yönetiminden yapılan açıklamada, “Yaptırımlara ilişkin kararda yapılan değişiklikler, bir istisna olarak, örneğin Associated Press çalışanları gibi Dışişleri Bakanlığı’nın akreditasyon verdiği Rus ve Belaruslu gazetecilerin de Estonya’da çalışmasına izin veriyor” ifadesine yer verildi.

Muafiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışmak üzere, Polis ve Sınır Muhafız Departmanı tarafından uzun vadeli vize verilen Belarus vatandaşlarını da kapsıyor.

Açıklamasında, “ülkelerine dönmeleri durumunda hayatları ve sağlıkları gerçek tehditle karşı karşıya kalacak” Rusya ve Belarus vatandaşlarına insani gerekçelerle vize verildiği anımsatıldı.

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