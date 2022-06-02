Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Ukrayna’nın yüzde 20’si Rusya kontrolünde

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Lüksemburg Parlamentosu'na bir video mesaj ile seslendiği belirtildi.
Zelenskiy'nin söz konusu mesajında Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin Rusya işgali altında olduğunu belirttiği aktarıldı.
Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lüksemburg Parlamentosunda yayımlanan video mesajında, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin Rusya işgali altında olduğunu belirtti. “Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmamız gerekiyor” diyen Ukrayna lideri, “Savaşa hazır tüm Rus askeri oluşumları saldırıya katılıyor” ifadelerini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanlığının son istihbarat raporunda da, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk’in çoğunu kontrol ettiği kaydedildi.