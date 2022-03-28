Samanyolu Haber /Gündem / Et zammı sonrası tepki çeken sözler kullanan isim görevden alındı /28 Mart 2022 20:46

Et zammı sonrası tepki çeken sözler kullanan isim görevden alındı

Ete gelen zam sonrası kullandığı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık.” ifadeleriyle tepkilerin hedefindeki isim olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un görevden alındığı belirtildi.

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Kırmızı ete gelen yeni zammın şoku henüz atlatılamamışken kullandığı ifadelerle tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un görevden alındığı belirtildi.

ZAM SONRASI ARTAN FİYATLAR...

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

“ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU”

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.

GÖREVDEN ALINDI

Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.
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