Et zammı sonrası tepki çeken sözler kullanan isim görevden alındı

Kırmızı ete gelen yeni zammın şoku henüz atlatılamamışken kullandığı ifadelerle tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un görevden alındığı belirtildi.







ZAM SONRASI ARTAN FİYATLAR...







Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

"ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU"





GÖREVDEN ALINDI





Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.