Samanyolu Haber /Dünya / O şehir Rus işgalinden kurtarıldı /28 Mart 2022 20:40

O şehir Rus işgalinden kurtarıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıalrına maruz kalan bölgelerden birisi olan Irpin Belediye Başkanı'nın yeni bir açıklama yaptığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin'in "İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı bir ayı aşkın bir süredir devam ederken, saldırı altındaki bölgelerden birisi olan Irpin Belediye Başkanı'nın yeni bir açıklama yaptığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna’nın Rus saldırısından en çok etkilenen bölgeleri arasında yer alan Irpin’de Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin yeni bir açıklama yaptı.

"ŞEHRİMİZE SALDIRILAR SÜRECEK"

Markuşin, Irpin’de kontrolün yeniden sağlandığını belirterek, “İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikteyken güçlüyüz. Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Buça’yı, Gostomel’i, Vorzel’i de işgalden kurtaracağız. Şehrimize saldırılar sürecek. Onu erkekçe savunacağız. Irpin Ukrayna’dır, yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar" ifadelerini kullandı.
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