Rusya Merkez Bankası yönetiminde flaş istifa kararı

Rusya'da ekonomik sorunlar derinleşirken, finans sistemiyle ilgili yeni bir iddia gündeme oturdu.





Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında uygulanan yaptırımlarla zor durumda kalan Rusya Merkez Bankası'nın başkan danışmanı görevinde bulunan Sergey İgnatyev’in görevinden ayrılacağı iddia edildi.







GÖREVDEN AYRIALCAĞI BİLDİRİLDİ







Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı Sergey İgnatyev’in görevinden ayrılacağı bildirildi.





Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, İgnatyev’in 2002 ile 2013 yılları arasında Rusya Merkez Bankası Başkanı olduğu anımsatıldı.

EMEKLİYE AYRILMA KARARI





Açıklamada, 2013’ten bu yana ise Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı olarak görev yapan İgnatyev’in 31 Mart’tan itibaren görevini bırakarak emekliye ayrılma kararı aldığı kaydedildi.Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2013 yılından bu yana Elvira Nabiullina yürütüyor.