Samanyolu Haber /Sağlık / Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı /28 Mart 2022 19:54

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı

Koronavirüs salgını döneminde yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu kez de menenjit uyarısında bulundu.

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Koronavirüs salgını ile birlikte neredeyse tüm Tükriye'nin tanır hale geldiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu kez de menenjit  uyarısında bulundu.

Ceyhan, 11 yıldır görülmeyen hastalığın bu yıl 6 vaka ile ortaya çıktığını beliryerek bir dizi uytarıda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan menenjite ilişkin uyarılarda bulundu.

Çocukluk çağı aşılamalarında düşüş olduğunu söyleyen Ceyhan, bu yıl 6 menenjit vakası saptandığını açıkladı.

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.

Orijinal aşılar yerine Çin'den, Mısır'dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alınıyor. Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum"

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