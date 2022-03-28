Rusya ve Ukrayna heyelerinin Belarus'ta ve online olarak yaptıkları ateşkesi görüşmelerinin devamının İstanbul'da yapılmasının kararlaştırılması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.





"Barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke konumundayız. " diyen Erdoğan, "Zelensky ve Putin ile yaptığımız telefon görüşmelerinin olumlu olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.







- Biz de heyetlerle bir görüşme yapacağız. Zelensky ve Putin ile yaptığımız telefon görüşmelerinin olumlu olduğunu söyleyebilirim.





- One minute derken amacımız; barıştı.





- Esasen ülkemizdeki siyaset yelpazesinde en önem verdiğimiz şey milletimizle kurduğumuz bağdır. Bizim insan merkezli siyasetimiz kimi zaman itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.





- En haklı olduğumuz konuda bile bu gerçekler vardır.





- Rusya - Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın bir tarafı yapmak isteyenlerin bizim kurduğumuz barış köprüsü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.

- Barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke konumundayız. Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.