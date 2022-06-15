Ethem Sancak, ses kaydını reddetti

Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir etkinlikte "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra partisi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu gelişme üzerine Ethem Sancak partisinden istifa etmişti.





Bir süredir konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ethem Sancak, dün tv100'de Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.





Ethem Sancak söz konusu etkinlikteki konuşmasına ilişkin, "Ben söylemediğim bir şeyden ötürü yargılandım. Yargısız infaz" iddiasında bulundu.





Candaş Tolga Işık'ın "Ama ses kaydınız var, Ethem Bey söylemişsiniz" sözleri üzerine ise Sancak, "Kardeşim ses kaydı çarpıtılmış bir ses kaydı. Benim söylediğim NATO'ya ilişkin 1.5 saatlik bir konferanstı. Kaseti de var bende. Toplantıya sızmış aşırı sol gazetecilerden birisi teybe almış. Teypte kelime eklemek silmek kolay. Ben böyle bir şey demedim. Ben, 'iktidara geldikten sonra Amerika bütün popüler partilerin içine sızmaya çalıştı' dedim" ifadelerini kullandı.





Sancak, partisinden neden istifa ettiğine dair soruyu ise "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" diye yanıtladı.





Işık'ın bu yanıt üzerine "Sizi hiç kimse arayıp ‘Dur yapma’ demedi mi?" sorusuna da "İlçe Başkanı’nı arayıp ‘İstifamı yollayayım’ deyince çok üzüldü. ‘Sen bizim abimizsin’ dedi. ‘Beni yuvadan kopardınız napayım?’ dedim. Hayır, hiç kimse aramadı" ifaderiyle yanıt verdi.







