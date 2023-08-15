Etna Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da önceki gün volkanik faaliyetler meydana gelmiş, halka şeklinde dumanlar püskürtmüştü.





BBC‘nin aktardığına göre Etna Yanardağı’nda dün gece patladı.





İtalyan yetkililer, patlamanın bir ‘ön uyarı’ anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.





Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.





İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı’nın yerel saatle 13:00’e kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.