3 Arap ülkesi, Riyad’ın İsrail ile ilişkilerini görüşmek üzere toplandı

Fransız Haber Ajansı (AFP), Filistinli diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak verdiği haberinde, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin öncelikle bu üçlü zirvede gündeme geldiğini aktardı.
Mısır görüşme sonrası yaptığı açıklamada İsrail - Filistin sorununun öncelikle masaya yatırıldığını belirterek, üç liderin de “iki devletli çözüm ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması konusundaki kararlılıklarını yinelediklerinin altını çizdi.
Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusuna atıfta bulunulmamasına rağmen AFP’ye açıklama yapan Filistinli diplomatik kaynaklar, bu konunun zirvedeki “en önemli gündem maddesi” olduğunu bildirdi.
Yine aynı kaynaklar, ABD’nin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yolundaki çabaların da üçlü zirvede mercek altına alındığını aktardı.
Mısır, İsrail ile 1979 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ilk adım atan ülke olarak biliniyor. Kahire'yi 1994 yılında Ürdün izlemişti.
İki ülke de Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olarak biliniyor.
Suudi Arabistan İsrail ilişkileri ne durumda?
Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, önceki gün, güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etmişti.
Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.
Son dönemde İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile normalleşmeye ilişkin açıklamalarını artırırken, Suudi Arabistan, daha önce birçok kez iki ülkenin normalleşmesi için Filistin meselesinin çözümünü şart koşmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasında "ön şart" olacağını söylemişti.
Bin Ferhan, normalleşmeye dair "İsrail ile normalleşmenin bölgenin çıkarına olacağını pek çok kez söyledik. Ancak normalleşme ve gerçek istikrar yalnızca Filistinlilere umut ve itibarlarını vermekle olur." demişti.