Hindistan'da sel ve heyelan: En az 48 ölü

Çöken tapınakta dokuz kişi hayatını kaybetti

Eyaletin başkenti Şimla'da bulunan bir tapınak aşırı yağışlar yüzünden çöktü.

Hindistan'ın Himalayan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan en az 48 can aldı.Doğa felaketi, günlük yaşamı felce uğratırken, önemli maddi zarara yol açtı.Himaçal Pradeş eyaletindeki sağanak yağmurlar yüzünden çok sayıda ev su altında kalırken, kara yolu trafiği durma noktasına geldi.Yine aynı eyalette heyelan sebebiyle pek çok ev toprak altında kalırken, 13 kişinin kayıp olduğu bildirdi.Fırtına, çok sayıda evin yıkılmasına ve ağacın devrilmesine yol açarken, ekili araziler büyük zarar gördü.Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, arama ve kurtarma ekiplerinin tapınakta 9 kişinin cesedine ulaştığı bilgisini paylaştı.Şimla’daki bir heyelanda 14 kişi can verirken, Mandi kentinde 19 kişi sel felaketi yüzünden hayatını kaybetti.Hindistan'ın kuzeyi muson yağmurlarına teslim: 100'den fazla can kaybıEyaletteki okullar ve diğer eğitim kurumları kapatıldı ve heyelan tehdidi altında bulunan halk güvenli bölgelere tahliye edildi.Meteoroloji Müdürlüğü, eyaletin bazı bölgelerine 24 saatte 273 milimetre yağış düştüğünü duyurdu.Geçen ay, Himaçal Pradeş eyaleti de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde etkili olan ve yetkililere göre rekor seviyelere ulaşan muson yağmurları, iki hafta içinde 100'den fazla can almıştı.