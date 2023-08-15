İran'daki türbe saldırısıyla ilgili 8 yabancı uyruklu tutuklandı

İran, Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen 8 yabancı ülke vatandaşının tutuklandığını açıkladı.
Şiraz şehrinde yaşanan saldırıyı gerçekleştirdiği sanılan zanlı dün tutuklanmıştı.
Fars eyaleti baş yargıcı Kazım Mousavi yaptığı açıklamada, “Terör saldırısıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen sekiz kişi tutuklandı. Tutuklananların tamamı yabancı uyruklu." dedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, türbe alanı güvenlik güçleri tarafından kordon altında tutuluyor. İranlı yetkililer bu saldırıyı da geçen yıl olduğu gibi IŞİD'in düzenlediğini düşünüyor.
Fars eyaleti Valisi Mohammad Hadi Imanieh, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırıyı tek bir silahlı kişinin gerçekleştirdiğini ve daha sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söylemişti. Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada ise Rahmatullah Nowruzof adlı zanlının Tacikistan vatandaşı olduğu bildirildi.
"Geçen yıl ekim ayında yine bu türbeye düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
Saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi, 8 Temmuz’da idam edilmişti.
Şah Çerağ, İran'ın en büyük beş Şii türbesinden biri. İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 675 kilometre güneyinde bulunuyor.