Neymar 100 milyon Euro'ya yakın bir bonservis karşılığında Suudi Arabistan'a transfer oldu

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain (PSG) yöneticilerine ayrılma kararı aldığını bildiren Neymar'ın geleceği belli oldu.





The Athletic'in haberine göre, Brezilyalı futbolcu Neymar, Suudi Profesyonel Ligi takımı Al Hilal'e transfer olmak üzere sağlık kontrolünden geçiyor.





31 yaşındaki Neymar, Al Hilal ile iki yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken Al Hilal takımı transfer için PSG'ye 100 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyecek.





Brezilyalı oyuncu PSG'nin sezon öncesi hazırlık döneminde oynamıştı ancak geçen hafta onun ve orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni teknik direktör Luis Enrique yönetiminde kulübün gelecek sezon planlarında yer almadığı anlaşıldı





Brezilyalı futbolcu Neymar, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. PSG formasıyla toplam 173 maçta 118 gol atıp 77 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergilemişti.