Samanyolu Haber /Gündem / EURO 2020, 2021'e ertelendi /17 Mart 2020 16:10

EURO 2020, 2021'e ertelendi

UEFA yönetim kurulu, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Öneri kabul edildi. Turnuva 11 Haziran - 11 Temmuz 2021'de oynanacak. Haber Norveç Federasyonu tarafından duyuruldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de askıda.

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Koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündemde olan EURO 2020'nin kaderi belli oldu. EURO 2020, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Turnuva, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs futbolu da vurdu. Bu sene oynanacak EURO 2020'nin de salgın nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu.

Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi. UEFA'nın karar hakkında resmi açıklaması bekleniyordu.

UEFA EURO 2020, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Turnuva, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını da iptal etti.

Konu hakkında Danimarka basınına açıklama yapan Kopenhag Şehir Pazarlarma Direktörü Kevin Helsinghof, "UEFA, otellerimizin yüzde 80'inin rezerve etmişti. Geçen hafta bu rezervasyonlar iptal edildi. Uzun süre önce bu odaları kapatmışlardı. Herhangi bir bedel ödemeden iptalin yapılacağı son gün bu işlemi gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Helsinghof, "EURO 2020'yi iple çekiyorduk. Kopenhag için kötü bir durum oldu. Birçok iptal ve erteleme durumu yaşanıyor. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın da ertelenmesini bekliyoruz. Ancak, eninde sonunda bu organizasyon yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.
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