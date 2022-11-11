Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro alev alev: 2022'nin zirvesini gördü /11 Kasım 2022 16:23

Euro alev alev: 2022'nin zirvesini gördü

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar gerilerken Euro yükselişe geçti. Euro/TL'de 2022 yılının zirvesi görüldü.

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ABD’de ekim ayında tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını düşürme ihtimali artarken, bu gelişme Euro/dolar paritesinde yükselişi beraberinde getirdi.

Bu sene 0,95’e kadar gerileyen Euro/dolar paritesi bugün 1,0297’ye kadar yükselirken, Euro/TL’de de bugün 19,09 ile 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.

Euro/TL’de Aralık 2021’de 20,75 ile rekor kırılmıştı.

Dolar endeksindeki gerilemenin de etkisiyle dolar/TL’de ise bugün 18,48 seviyesi görüldü. Merkez Bankası’nın döviz alış ve satışlarıyla büyük oranda kontrol altında tuttuğu kur uzun süredir 18,60 civarında yatay hareket ediyordu.

Bugün ons altında da 1766 dolarla 3 ayın zirvesi görülürken, gram altın da yurt içi piyasada 1053 TL’den alıcı buldu.

Petrol fiyatları ise bugün yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Çin’de Covid19 tedbirlerinde kısmi gevşeme kararlarıyla Brent petrolün varil fiyatı 96 doların üzerine çıktı.
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