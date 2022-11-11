657 bin 666 abonenin elektirik ya da doğagazı kesildi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen önergesini cevapladı ve 2021 yılında 425 bin 751, 2022 yılının mayıs ayı sonuna kadar da 182 bin 56 olmak üzere toplam 607 bin 807 abonenin borcundan dolayı elektriğinin kesildiğini açıkladı.







Bu abonelerden 365 bin 655'i için yasal takip başlatıldı. Daha önce elektrik ve doğalgazı kesilen tüm abonelerin sayısını açıklayan Bakanlık şimdi kesilen ve daha sonra borcu ödenip açılan aboneleri listeden düşüyor. Bu nedenle de sayı azalıyor.





Doğalgazı kesilen abone sayısı ise 2021 yılında 22 bin 124, 2022 yılı mayıs ayı sonuna kadar da 27 bin 447 olmak üzere toplam 49 bin 859'a ulaştı. Doğalgazda yasal takip başlatılan abone sayısı da 112 bin 180 oldu.





YÜZDE 72’Sİ İCRALIK

Başevirgen, “Yurttaşlar halen geçmişten gelen fatura yükünü taşıyor. Yaklaşık 1.5 yılda faturasını hiç ödeyemediği için sürekli kesintiye uğrayan abone sayısı 657 bini geçti. Bu abonelerin 477 binden fazlasına yasal takip başlatıldı. Yani doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen abonelerin yüzde 72'si icralık oldu” dedi ve şunları söyledi:





“Son bir yılda elektriğe yüzde 148,5, doğalgaza yüzde 164,25 zam yapıldı. 1 Eylül 2021 ‘de 200 lira olan elektrik faturası 1 Eylül 2022'de 479 liraya çıktı. 1 Eylül 2021'de 200 lira olan doğalgaz faturası bu sene eylül ayında 585 lira oldu. İki fatura toplamı asgari ücretin beşte biri kadar. Kış aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak bu tutarlar daha da artacak ve ne yazık ki pek çok aile kışı soğukta geçirecek.”