Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon hızlı düştü: %2,9'a geriledi /31 Ekim 2023 19:57

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon hızlı düştü: %2,9'a geriledi

Avrupa ülkelerinde ekonomiyi canlandıran Noel dönemine birkaç hafta kala Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'ndeki enflasyonda büyük düşüş yaşandığını açıkladı.

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Son verilere göre ekim ayında yıllık enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Euro ekonomileri ortalamasında Eylül ayında yüzde 4,3 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranı, ekim ayında yüzde 2.9'a düştü.

Beklenenden daha olumlu seyreden enflasyon veriler, Euro Bölgesi'nin Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını gösteriyor.

Ülkeler açısından bakıldığında enflasyon oranının ekim ayında en yüksek seyrettiği üç ülke sırasıyla Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya olurken, en düşük seyrettiği üç ülke en Belçika, Hollanda ve Kıbrıs oldu.

Ana sebebi enerjide fiyatlarındaki düşüş

Eurostat, bunun ana sebebi olarak akaryakıt fiyatlarındaki büyük düşüşe işaret etti. Ekim ayında enerji fiyatlarındaki düşüş yüzde 11,1 oldu. Bu oran eylül ayında yüzde 4,6'da kalmıştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, gıda, alkol ve tütünün yüzde 4,6 ile ekim ayında en yüksek yıllık orana sahip olması bekleniyor. Bu ürünler için enflasyon oranı eylül ayında yüzde 4,7 olmuştu.

Bu ürünleri hizmet sektörü ve enerji dışı sanayi malları takip etti. Eylül ayında yüzde 4,1 olan bu oran, ekimde yüzde 3,5'e geriledi.

Büyüme sorunu

Enflasyondaki olumlu habere rağmen, Euro Bölgesi'nde büyüme sorunu hala devam ediyor. Aylar süren durgunluk, üretimin daralması sebebiyle büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Euro kullanan 20 ülkenin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın ekonomik çıktısı yüzde 0.1 oranında düşerken, ikinci büyük ekonomi olan Fransa sadece yüzde 0.1 oranında büyüme kaydetti.

Son enflasyon ve gayrisafi milli hasılan verilerini değerlendiren AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "harcamalarda dikkatli olunması ve yatırımların desteklenmesi gereken bir geçiş aşamasına ihtiyaç olduğunu" uyarısında bulundu.
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