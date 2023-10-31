Rusya'da bir general daha görevden alındı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Güney cephesinde Dnepr Alanı komutanı Albay General Oleg Makarevich görevinden alındı ve yerine Hava Kuvvetleri komutanı Albay General Mikhail Teplinsky atandı. Karar Genel Kurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından onaylandı.





Makareviç'in görevden alınmasının nedeninin, bu yönde komuta konusunda aşırı inisiyatif eksikliği, sahadaki durum hakkındaki bilgisizliği ve gerçek durum ile sunulan raporlar arasındaki tutarsızlık gösteriliyor.





Son zamanlarda Ukrayna ordusu, güney cephesinin bu bölümünde, Herson bölgesinde, askeri faaliyetlerini artırmıştı. Bir kaç kez Dinyeper’in Rusya’nın kontrolündeki karşı kıyısına geçişler yapmış ve Kırım yönünde ilerlemek için önemli savunma noktaları kurmuştu.





Rusya Savunma Bakanlığı genel olarak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper grubunun komuta sorumluluk alanındaki durumu karmaşık ancak kontrol edilebilir olarak tanımlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna birliklerinin Krynki köyünün bulunduğu bölgede ilerleyişi Rus ordusu tarafından engellenmişti.





Bazı askeri uzamanlar, komuta kademesindeki değişiklik kararının gecikmiş bir karar olduğu yorumunda bulunuyor. Cephenin bu hattında yaşanan tüm eksikliklerin yanında bardağı taşıran son damlanın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper'in sol yakasına çıkarma yapması olduğu, her ne kadar Ukrayna ordusunun başarılarının Krynki köyünün bir kısmındaki küçük bir köprübaşı ile sınırlı olsa da, sorunların çok bariz hale geldiği belirtiliyor.