Samanyolu Haber /Spor / Euro League ve EuroCup sezonu iptal edildi /25 Mayıs 2020 14:31

Euro League ve EuroCup sezonu iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY EuroLeague (Avrupa Ligi) ve EuroCup (Avrupa Kupası) 2019-2020 sezonu iptal edildi

SHABER3.COM

Bu iki lig bu sezon oynanmamış kabul edilecek. THY Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz senenin finalisti Anadolu Efes bu sezon lider ve favori durumdaydı. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

2020-2021 sezonu daha önceden planlandığı şekilde 1 Ekim'de başlayacak. Bu sezon şampiyon ilan edilmeyecek.

Euroleague yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle liglere devam etmenin mümkün olmadığını duyurdu. Euroleague Basketbol Başkanı Jordi Bertomeu "Şüphesiz son 20 yıl içinde almak zorunda kaldığımız en zor karar buydu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı Avrupa basketbol tarihinin en başarılı ve heyecanlı sezonunu bitirmek zorunda kaldık." dedi.

THY Avrupa Ligi'ne ilgi artıyordu

Euroleague bu sezon 18 takımla oynanmaya başlarken ligi ilgi de oldukça artma eğilimindeydi. Buna göre Avrupa'da taraftar etkinliklerine ilgi yüzde 15 arttı. Ligin TV'den izlenme oranı da yüzde 15 artış gösterdi, seyirci sayısı da yüzde 12 büyüdü.

Türkiye ligi iptal edilmişti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Covid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıklamıştı. TBF Yönetim Kurulu, 2019-20 sezonunu yok sayma kararı aldı. Buna göre herhangi bir takım şampiyon olarak tanımlanmadı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro League ve EuroCup sezonu iptal edildi Sonraki Haber >>

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:24