Euronews: Deprem vergileriyle 1,2 milyon adet 96 metrekarelik ev yapılabilirdi

Peki, 1999 Gölcük depreminden bu yana ne kadar deprem vergisi toplandı? AK Parti döneminde ne kadar özel iletişim vergisi toplandı? Toplanan deprem vergileriyle kaç konut yapılabilirdi?







Euronews Türkçe bu konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Buna göre 2000-2022 yıllarını kapsayan 23 senede toplam 87 milyar 998 milyon lira özel iletişim vergisi toplandı. 2003-2022 arasındaki 20 yıllık AK Parti iktidarında toplanan deprem vergisi ise 86 milyar 138 milyon lira oldu. Uzun yıllar her sene 3-4 milyar civarında seyreden özel iletişim vergisi geliri enflasyonun yükselmesiyle birlikte 2021’de 6,62 milyar liraya; 2022’de ise 9,3 milyar liraya yükseldi.





38,2 MİLYAR DOLARA DENK GELİYOR

Toplanan özel iletişim vergisini dolar cinsinden de incelemek mümkün. 2000-2022 arasında toplanan deprem vergisi 38 milyar 227 milyon dolar ediyor. AKP iktidarındaki deprem vergisi geliri ise 36,5 milyar dolara karşılık geliyor. 38,2 milyar 10 Şubat 2023 gününün Merkez Bankası kuru ile 720,2 milyar Türk lirası ediyor. AKP iktidarında toplanan 36,5 milyar dolar deprem vergisi ise 687,6 milyar liraya karşılık geliyor.