Ev hapsindeki Youtuber'dan Birinciye: Yaptığı ahlaksızlığı ortaya çıkarıyoruz

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Youtuberlardan Mehmet Koyuncu, YouTube üzerinden takipçilerini bilgilendirmek için canlı yayın yaptı.







“BURADA YAPTIĞIMIZ İŞ CEZALANDIRILIYOR”





Cumhuriyet'in haberine göre gözaltına alınmasının sokak röportajı ile ilgili olmadığını, Mücahit Birinci ile ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını belirten Koyuncu, süreç ile ilgili şunları anlattı:





“Mücahit Bey’in, ‘Bunlar örgütlü, Antalya’da ofiste buluşuyorlar gibi’ söylemleri var. Bir örgüt bağı kurmak istiyor kendisi. Bizler sokakta tanışmış gazetecileriz. Bizim dışımızda isimler var, Cemal Enginyurt da isimlerden birisi. Onlar için süreç başlamış değil, ilk önce bizim üzerimizden süreç başladı. Ortadaki karar, hukuki anlamda mantığı olan bir karar değil. Çünkü kişinin gizliliği ile ilgili yapılmış bir soruşturmanın şafak operasyonu ile yapılmış olması görülmüş bir şey değil. Mücahit Birinci, bu görsellerin kendisine ait olmadığını iddia etti, daha sonrasında ise ‘Bu görseller bana ait ama bunları kim yayınladı’ diyerek aslında bu durumu doğruluyor. Biz zaten gazeteci olarak, sosyal medyada yayılmış bir şeyi, özellikle de topluma ahlak dersleri veren, din tüccarlığı yaparak insanlara din satmayı marifet edinmiş bir yöneticiye, yaptığı yanlışı gözler önüne seriyoruz. Topluma mal olmuş bir kişinin, topluma ahlak dersi verirken kendi yaptığı ahlaksızlığı ortaya çıkartıyoruz. Bu bir gazetecilik faaliyetidir. Gazetecilik faaliyetine şafak baskını yapıp yargılayabiliyorlar. Sokak röportajı ile ilgili bir durumdan yargılanmıyoruz, ancak yargılanmamızın sonucu sokak röportajlarımızı etkiliyor. Ev hapsi sokak röportajlarımızı etkiliyor, ancak biz zaten işimizi sosyal medyadan yapıyoruz. Bizi eve de kapatsan, bizi suçladığın konuda bir problemin varsa bunu evden de yapabiliriz. Burada yaptığımız iş cezalandırılıyor.”





HAKAN KÖKSOY’UN EŞİ TUĞBA KÖKSOY: “SEBEBİ MÜCAHİT BİRİNCİ”





Kendine Muhabir’in sahibi Köksoy’un eşi Tuğba Köksoy da YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında, eşinin şafak operasyonu ile gözaltına alındığını belirtti ve “Sebebi Mücahit Birinci ile alakalı. Benim telefonum, eşimin telefonu, her şeyi aldılar. Eski, kırık, çalışmayan telefonları bile aldılar” dedi.





NE OLMUŞTU?





AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci, kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlar nedeniyle gündem olmuştu. Gözaltına alınan Youtuberlar da bu mesajları kendi hesaplarında paylaşmışlardı.