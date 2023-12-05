Samanyolu Haber /Gündem / Evinde Rus füzesi çıktı! /05 Aralık 2023 12:14

Evinde Rus füzesi çıktı!

Venezuela'nın Guarico kentinde şüpheli bir kişinin evinde Rusya yapımı füze bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Venezüela Basınına yansıyan haberlere göre, Rus özel askeri grubu Wagner ile de işbirliği yapmış olmasından şüphelenilen bir zanlının evinde Rus yapımı savaş uçaklarında kullanılan R-73 havadan havaya füzesi bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine konulan şahsın, askeri silahların yasadışı olarak bulundurulması veya kaçakçılığıyla ilgili ciddi suçlara karıştığı araştırılıyor.

Bu tür silahların şahıslarda bulunması ciddi kaygılara yol açmakta ve askeri teknolojinin devlet kontrolündeki sınırlar dışında yayılmasıyla ilişkili riskleri barındırmaktadır. Rusya’da çatışmalarda kullanılan bu tip bir füzenin Amerika Kıtasında bulunan Venezuella’ya nasıl gönderildiği ise bilinmiyor.



Bu olay, Venezuela'daki yerel suç unsurları ile uluslararası askeri örgütler arasında olası bir bağlantıyı ortaya çıkarması nedeniyle uluslararası basında da özel ilgi gördü. Aynı zamanda çatışma bölgesindeli güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve bölgedeki askeri teçhizat ve silahların hareketi üzerindeki kontrolün artırılması ihtiyacının da altı çiziliyor.

Venezuelalı yetkililer, şüphelinin terörist faaliyetlere potansiyel katılımı ve dış askeri gruplarla bağlantıları da dahil olmak üzere, davanın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için soruşturmanın devam ettiğini belirterek bu olayın, terörle ve yasadışı silahların yayılmasıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin yanı sıra bölgedeki hukuk ve güvenlik ortamının güçlendirilmesi ihtiyacına vurgu yapıyor.
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