Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da zorunlu askerlik 2 yıl mı oluyor? /05 Aralık 2023 12:05

Rusya’da zorunlu askerlik 2 yıl mı oluyor?

Duma milletvekilleri Rusya’da askerliğin 2 yıla çıkarılması için öneri sundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA 

Devlet Duması milletvekili Andrey Gurulev, DUMA’ya sunduğu yeni yasa teklifinde Rus ordusundaki asker sayısının artırılması ve askerlerin eğitimlerinin daha kaliteli hale getirilmesini gerekçe göstererek zorunlu askerliği bir yıldan 2 yıla çıkarılmasını talep etti. Gurulev’i destekleyen başka milletvekilleri de bulunuyor.

Aynı zamanda zorunlu askerlikle silah altına alınan askerlerin sayısının da her celp döneminde 120 binden 130 bine çıkarılması planlanıyor.
Devlet Duma milletvekili Korgeneral Andrey Gurulev, zorunlu askerlik için silah altına alınanların sayısının artırılması yerine askerlik süresinin uzatılmasını savunuyor.

Milletvekiline göre, normal yüksek öğrenim sağlamayan ancak gençleri eğitim süreleri boyunca zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutan "sözde üniversiteler" ile de sorunun çözülmesi gerekiyor. Gurulev, vatandaşların zorunlu askerlikten kaçmak için bu tür okullara yöneldiğini, bu konunun da yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Rus milletvekili, askerlik hizmetinin bir yıldan iki yıla çıkarışmasına gerekçe olarak da Finlandiya’nın NATO’ya girmesiyle sınır birliklerinin artırılmasını da gösteriyor. Sınır birliklerinin asker ihtiyacının sözleşmeli askerlerler giderilemeyeceğini, bu nedenle en iyi çözümün zorunlu askerliğin iki yıla çıkarılmasını öneriyor.

Hatırlanacağı üzere 1 Aralık’ta Rus ordusunda silah aldına alınan asker sayısı yaklaşık 150 bin kişi artırıldı. Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf asker sayısı 1 milyon 320 bine çıkarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı gibi sayı artışının sözleşmeli askerlerin orduya alınarak kademeli olarak yapılması planlanıyor.
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