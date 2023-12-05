Respect Kuran Okulu'ndan Yetişkinler için Kur'an Tilaveti Programı

Respect Graduate School Kur'an-ı Kerim'i doğru şekilde okumayı öğretmek ve bu güzelliğin yaygınlaştırılmasına hizmet etmek maksadıyla Kur’an Tilaveti Programını sizlere sunuyor.



Programı tamamladıktan sonra hem Kur'an'ı güzel bir şekilde, tecvidli okumayı öğrenecek, hem de namazlarınızı hatasız kılacak düzeyde bir kıraat pratiğine sahip olacaksınız.





Kur'an Tilaveti Sertifika Programı %100 online olup uzman hocalar rehberliğinde Kur'an tilavetine giriş dersleri, 4 farklı seviyede Doğru ve Tecvidli Kur'an Okuma dersleri, Hatim Grubu ve Tashih-i Huruf derslerinden müteşekkil, her bir seviyesi 13 haftadan oluşan, yetişkinlere yönelik bir programdır. Programda İngilizce ders imkanı da sunulmaktadır.

Dersler 5 kişiye kadar olan gruplarda haftada 1 gun 1 saat, 10 kişiye kadar olan sınıflarda haftada 1 gün 2 saat, birebir dersler ise yarım saat olmak üzere hafta sonu gündüz ve akşam saatlerinde hafta içi akşam saatlerinde dersler bulunmaktadir.





Kış dönemi dersleri 11 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır.





Programın detaylarına aşağıda sunulmuş olan linkten erişelebilirsiniz.











